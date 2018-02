Francisco pede que jovens renunciem ao materialismo

Francisco teve uma recepção barulhenta de dezenas de milhares de jovens asiáticos durante a celebração de sua primeira missa pública na Coreia do Sul, um dos países no qual a religião católica mais cresce no mundo. Em sua homilia, o pontífice pediu que os fiéis fossem uma fonte de renovação e esperança para a sociedade.

"Que vocês, jovens, possam combater o fascínio de um materialismo que sufoca os valores culturais e espirituais autênticos e se afastem do espírito de competição desenfreada que gera egoísmo e conflito", disse Francisco no sermão. "Que vocês também rejeitem os modelos econômicos desumanos que criam novas formas de pobreza e marginaliza os trabalhadores."

Apesar do tom esperançoso, a mensagem de Francisco será difícil de ter ressonância em um país que cresceu a partir da destruição da Guerra da Coreia, na década de 1950, e se tornou um dos mais ricos da região.

O estádio de futebol de Daejeon estava com mais de 50 mil pessoas e lotou horas antes de Francisco chegar ao local. Uma multidão de lenços acenando receberam o pontífice com gritos de "viva o papa!".

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Antes do encontro com a multidão, Francisco se reuniu com cerca de uma dúzia de sobreviventes do naufrágio do ferry em abril, uma tragédia que causou a morte de cerca de 300 pessoas.

Um dos sobreviventes, Lee Ho Jin, que perdeu o filho no acidente, pediu ao papa que o batizasse, declarou o porta-voz do Vaticano, padre Federico Lombardi. A cerimônia, segundo Lombardi, será realizada no sábado. Fonte: Associated Press.