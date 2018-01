Franco-atirador de 19 anos é condenado à prisão perpétua O franco-atirador americano Lee Malvo, de 19 anos, foi formalmente sentenciado hoje (10) à prisão perpétua por um dos dez assassinatos que aterrorizaram a área de Washington em 2002. A juíza Jane Marum Roush manteve a recomendação de um júri de condenar Malvo à perpétua pela morte de Linda Franklin, uma agente do FBI (a polícia federal americana). A decisão foi anunciada um dia após um juiz sentenciar John Muhammad, comparsa de Malvo, à pena de morte. Malvo, americano nascido na Jamaica, tinha 17 anos quando foram cometidos os crimes. Não ficou claro o que acontecerá agora com ele. Promotores em outros Estados, incluindo Alabama e Louisiana, pedem a extradição do jovem para tentar julgá-lo por assassinatos ocorridos antes da série de assassinatos em Washington. Nesses locais, Malvo poderia encarar a pena de morte. Malvo e Muhammad foram capturados em 24 de outubro do ano passado dentro de um carro em uma área de descanso de uma rodovia próxima a Myersville, Maryland.