Franco-atirador de Washington é condenado à morte Um tribunal de Manassas, no estado norte-americano da Virginia, condenou hoje à morte John Allen Muhammad - um dos franco-atiradores que espalharam terror em Washington em outubro de 2002, baleando e matando dez pessoas. Ex-sargento e veterano da Guerra do Golfo de 43 anos, ele atuava em conjunto com Lee Boyd Malvo, de 18 anos (na época menor), que deve ter a sentença de prisão perpétua sem direito a liberdade condicional confirmada nesta quarta-feira por outro tribunal - de Chesapeake. O juiz LeRoy Millette marcou a execução de Muhammad para 14 de outubro. Ao ouvir a sentença, Muhammad voltou a declarar-se inocente. "Vocês estão brincando com a Constituição dos Estados Unidos", acusou. "Como eu disse no início, nada tenho a ver com isso. E digo novamente: nada tenho a ver com isso." O juiz Millette disse o acusado "foi vil, muito além da compreensão" O ex-sargento é suspeito de assassinatos no Alabama e Louisiana. Mas foi condenado apenas pela morte de Dean Harold Meyers num posto de gasolina em 9 de outubro de 2002. Os advogados protestaram, destacando que a sentença justa seria prisão perpétua. Eles queriam também um novo julgamento quando tomaram conhecimento de uma carta enviada por Malvo a um detento em Fairfax. Segundo os advogados, isso mostra que o jovem não era tão ligado a Muhammad e pode ter agido de forma independente. A promotoria acusa o ex-sargento de ter exercido uma grande influência sobre o jovem e tê-lo treinado no manejo de armas. Se a sentença for confirmada, Muhammad poderá ser executado por meio de injeção ou na cadeira elétrica. "Fez-se justiça. Vou ao túmulo de meu filho no domingo para desejar a ele feliz aniversário", disse Sonia Wills, mãe de Conrad Johnson, supostamente assassinado pela dupla de franco-atiradores. Domingo ele completaria 37 anos. Muhammad e Malvo foram julgados com base numa nova lei antiterrorista, aprovada depois dos atentados de 11 de setembro. Eles disparavam as armas da traseira de um veículo adaptado. Foram detidos em 24 de outubro de 2002 num estacionamento na região noroeste de Washington.