Franco-atirador deixa mensagem no local do ataque O franco- atirador que feriu gravemente no sábado com um disparo de arma de fogo um homem no sul da Virgínia, deixou uma mensagem no lugar onde cometeu o ataque, informou neste domingo o chefe de polícia do condado de Montgomery (estado de Maryland), Charles Moose. Moose convocou a imprensa para pedir ao misterioso franco-atirador - que já matou 9 pessoas - que entre em contato com a polícia. Segundo a confusa versão, o assassino deixou um número telefônico no restaurante Ponderosa, onde ocorreu seu último ataque. "Por favor, chame o número que nos deu", disse Moose ao franco-atirador. O chefe policial não deu maiores detalhes sobre o número tão misterioro quanto a identidade do atirador. Ao mesmo tempo, soube-se que o homem ferido gravemente no sábado em Ashland, na Virgínia, será submetido nas próximas horas a uma intervenção cirúrgica, informou Rao Ivatury, encarregado de traumatologia do hospital de Richmond, onde a vítima está internada. Na segunda operação, os médicos deverão reparar os órgãos internos atingidos pela bala e tentar extrair o projétil do tórax - onde se encontra instalado depois de destruir o baço, romper o pâncreas, passar de raspão por um rim e causar graves danos ao estômago.