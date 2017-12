Franco-atirador é morto depois de balear 3 pessoas na Califórnia Um franco-atirador abriu fogo contra um centro de reciclagem rural no sul da Califórnia, ferindo um agricultor e um policial antes de ser morto ao fugir de uma perseguição. Policiais posicionados em um helicóptero perseguiram o suspeito horas depois do ataque contra os agricultor e o policial. Ele conseguiu ainda ferir o piloto do helicóptero com um tiro na perna. Apesar disso, nenhuma das três vítimas do franco-atirador corre risco de morte, disse Jim Amormino, porta-voz da xerifatura do condado de Orange. O ataque do franco-atirador começou por volta das 11h10 locais de ontem. Vestindo um uniforme militar, ele abriu fogo contra o Centro de Reciclagem de Baker Canyon, disse Amormino. Depois de horas de buscas, o suspeito foi localizado por volta das 16h locais, sendo assassinado em meio a uma perseguição poucos minutos depois. Não se sabe se ele foi morto por policiais posicionados em terra ou no helicóptero. A identidade do suspeito não foi revelada. O motivo do ataque é desconhecido.