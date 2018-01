Franco-atirador palestino fere dez e é morto Um franco-atirador palestino abriu fogo hoje de um veículo em movimento contra um grupo de soldados israelenses na frente de uma unidade militar de Tel Aviv, ferindo dez deles. Foi a primeira vez em dez meses de revolta palestina que um ataque foi perpetrado contra uma instalação do Exército de Israel. Fontes locais informaram que nenhuma das vítimas do atirador - oito soldados e dois civis - corria risco de vida. O ativista, identificado como um morador do setor árabe de Jerusalém, foi atingido na cabeça por um tiro disparado por um policial quando tentava fugir do local do ataque e morreu no hospital. O atirador chegou às portas do quartel em um carro com placa israelense e, do interior do veículo, abriu fogo. "Ele agiu com total indiferença e atirou enquanto mantinha um cigarro nos lábios", declarou à Rádio Israel a soldado Clair Hirschberg, que testemunhou o incidente. Horas depois do ataque em Tel Aviv, um ativista do movimento de resistência islâmica Hamas - grupo radical contrário às negociações de paz entre palestinos e israelenses - foi morto por mísseis disparados por helicópteros militares de Israel em Tulkarem, no norte da Cisjordânia. O Exército israelense admitiu imediatamente ter desfechado o ataque. Amr al-Hadri, de 20 anos, estava em seu carro quando dois foguetes foram disparados. Ele morreu na hora e o veículo ficou totalmente calcinado. Outros quatro palestinos que passavam pelo local ficaram feridos. "Al-Hadri era um alto dirigente do Hamas em Tulkarem e planejava um atentado suicida que seria realizado nos próximos dias em território israelense", assegurou o Exército de Israel em comunicado. "Ele estava encarregado de recrutar palestinos dispostos a cometer atentados, treiná-los e enviá-los para os locais dos ataques." Com a morte de Al-Hadri, sobe para 74 (57 palestinos e 17 israelenses) o número de mortos na intifada desde que entrou em vigor um frágil cessar-fogo, em 13 de junho. Desde o início da revolta, em setembro, já morreram 541 palestinos e 128 israelenses. Assassinato seletivo - Numa entrevista à rede de TV americana Fox News, o primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, defendeu hoje sua política de assassinatos seletivos de ativistas palestinos, acrescentando que ela continuará enquanto o presidente da Autoridade Palestina, Yasser Arafat, mantiver o que Israel qualifica de "estratégia do terror". "Acredito que o que estamos fazendo é exercer nosso direito à defesa." Sharon também reafirmou sua forte oposição a exigência palestina do envio de observadores internacionais para o conflito no Oriente Médio. "Não seremos capazes de aceitar forças internacionais ou observadores internacionais", disse.