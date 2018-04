Frase de Berlusconi irrita argentinos

Organismos de defesa dos direitos humanos, a chancelaria argentina, ONGs e associações sociais protestaram ontem contra as declarações irônicas do primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, sobre os desaparecidos da ditadura (1976-1983). Durante um comício na Sardenha, Berlusconi declarou que a época dos denominados "voos da morte" do regime militar argentino eram "belos dias nos quais faziam com que (os opositores do governo) descessem dos céus". Os "voos da morte" consistiam em lançar - ainda vivos - os presos políticos de aviões a elevada altitude que sobrevoavam o Rio da Prata. Assim, os militares da "guerra suja" obtinham a garantia do desaparecimento dos corpos. A notícia, publicada pelo jornal italiano L?Unitá, provocou intensa polêmica em Buenos Aires, onde está o maior colégio eleitoral italiano no exterior. A chancelaria argentina convocou o embaixador da Itália no país, Stefano Ronca, para exigir explicações. Em um comunicado, o governo italiano disse que Berlusconi - famoso por suas declarações polêmicas - considera que a controvérsia criada por uma frase em que fazia referência aos desaparecidos durante a ditadura é "um ataque calunioso e injustificado". Segundo a nota, a frase foi tirada do contexto e mal interpretada, pois estava "claríssimo" que queria ressaltar a "brutalidade dos voos da morte". "Dói muito a ofensa pronunciada por Berlusconi. Queremos que ele explique ou retifique suas declarações", disse a líder da organização Avós da Praça de Maio, Estela De Carloto. As declarações de Berlusconi coincidem com o pedido de extradição do almirante Emilio Massera emitido pela Justiça da Itália dias atrás - pela morte de três italianos nos primeiros anos da ditadura argentina.