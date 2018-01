Frederik deixa a casa dos pais, o palácio real Noivo, com um emprego para toda a vida e maior de idade, Frederik resolveu mudar-se da casa dos pais ? o palácio real da Dinamarca. O serviço de imprensa do palácio confirmou, hoje, que o príncipe mudou-se para uma casa própria. O futuro rei, que se casará com a australiana Mary Donaldson dia 14 de maio, terá como novo endereço a restaurada Casa da Chancelaria, uma anexo do Castelo de Fredensborg, 35 quilômetros ao norte de Copenhague, onde sua avó, a rainha Ingrid, morou até sua morte, em 2002. ?A bandeira no Palácio Christian VIII, onde ele morava, foi retirada, um sinal de que Frederik não está mais lá?, explicou a porta-voz Lis M. Frederiksen. Oficialmente, Mary Donaldson não se mudará para edifício de 700 metros quadrados, que data de 1731, até depois do casamento. A tasmaniana de 32 anos ainda mantém seu apartamento na capital, onde mora desde o início de 2003, quando foi viver na Dinamarca. Depois de casados, Frederik e Mary ainda continuarão usando o Palácio Christian VIII, um dos quatro prédios simétricos de arenito, em estilo renascença, em Copenhague, que a família real chama de lar.