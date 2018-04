Freiras chegam a Damasco após troca por prisioneiras

As 13 mulheres disseram ter sido bem tratadas pelos rebeldes. A população de Damasco deu boas-vindas às freiras na Igreja da Cruz, no bairro predominantemente cristão de Qassaa, informou a agência de notícias estatal Sana.

Rami Abdurrahman, do Observatório Sírio pelos Direitos Humanos, grupo de oposição com sede em Londres, no Reino Unido, disse que o governo libertou 150 mulheres prisioneiras e três filhos de uma prisioneira em troca das freiras que haviam sido feitas reféns.

Em Damasco, as freiras rezaram antes de seguirem para o Patriarcado Grego Ortodoxo na Velha Damasco, onde ficarão a partir de agora, informou a Sana.

Também nesta segunda-feira, a Anistia Internacional acusou o governo sírio de cometer crimes de guerra e contra a humanidade ao fazer um cerco a civis e obrigá-los a passar fome no bairro de Yarmouk, no sul de Damasco.

A Anistia Internacional disse estimar que 128 pessoas morreram de fome no local, dominado por palestinos, desde que forças leais a Bashar Assad apertaram o cerco contra o bairro em julho, buscando expulsar rebeldes e punir civis por abrigá-los. Os esforços para atingir uma trégua em Yarmouk a fim de entregar alimentos falharam várias vezes. Fonte: Associated Press.