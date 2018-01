Frente Ampla pedirá novamente cassação de presidente do Peru

LIMA - O partido esquerdista Terra e Liberdade da bancada da Frente Ampla anunciou na noite de domingo que apresentará outro pedido de cassação contra o presidente do Peru, Pedro Pablo Kuczynski, por ter outorgado indulto ao ex-presidente Alberto Fujimori por um suposto "pacto" com o fujimorismo.

Em entrevista, o deputado Marco Arana disse que a coalizão considera que Kuczynski "voltou a incorrer pela segunda vez em um claro sinal de incapacidade moral para conduzir o país, e por isso deve renunciar ou ser destituído".

Em dezembro, a Frente Ampla e o partido fujimorista Força Popular delinearam a destituição de Kuczynski em razão de seus supostos vínculos com a empresa Odebrecht, mas o chefe de governo se salvou no Congresso com o apoio de uma facção liderada pelo filho mais novo de Fujimori, Kenji.

Três dias após a frustrada tentativa de tirá-lo do poder, Kuczynski outorgou o indulto humanitário e direito de graça, que impede novos julgamentos, a Fujimori enquanto o ex-líder estava internado em uma clínica de Lima.

O porta-voz da Frente Ampla acrescentou que houve um "pacto de impunidade" entre o governo e o grupo liderado por Kenji Fujimori para dar o indulto ao ex-presidente, que cumpria uma sentença de 25 anos de prisão por crimes contra os direitos humanos.

"Isso é uma afronta nacional", destacou Arana. O congressista acrescentou que "é inaceitável que tenham sido dado estes benefícios (de indulto e direito de graça) a um dos presidentes mais corruptos no mundo". / EFE