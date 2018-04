Frio ainda prejudica entrega de gás da Rússia na UE As entregas de gás natural da Rússia seguem abaixo da média, apesar do crescimento em sete países da União Europeia (UE) e do retorno ao normal na Hungria, de acordo com uma porta-voz da Comissão da União Europeia. "As entregas de gás da Rússia estão crescendo gradualmente, embora o fluxo ainda permaneça abaixo da média na Polônia, Eslováquia, Áustria, Itália, Romênia, Bulgária e Grécia", disse.