Frio atinge o Norte da África e mata 6 na Argélia A onda de frio que atinge a Europa há mais de uma semana chegou ao Norte da África, onde nevou nos últimos dias na Argélia e na Tunísia. A situação está mais crítica na região montanhosa da Cabilia, na Argélia, onde falta eletricidade e a neve bloqueou rodovias. Mas também nevou na capital Argel e nas cidades costeiras do Mediterrâneo. Pelo menos seis pessoas foram mortas na onda de frio na Argélia, a maior parte por inalação de monóxido de carbono expelido por estufas com defeitos, informou o jornal local El Watan na sua edição em francês. Segundo o diário, as mortes ocorreram em vilarejos. Nas montanhas da Cabilia, o vilarejo de Ain El Hamman foi isolado pelas nevascas e mais de dois metros de neve se acumularam nas ruas.