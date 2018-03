Frio continua a castigar Ásia e Europa O inverno rigoroso, com frio recorde e tempestades de neve continua varrendo a Ásia, a Europa, e matando milhares de pessoas. Em Bangladesh, na Índia, e no Nepal os ventos gelados vindos da cordilheira do Himalaia derrubaram as temperaturas e já provocaram a morte de mais de mil pessoas. Na Rússia - que já contou 286 mortos desde dezembro -, muita gente está morrendo dentro de casa devido à falta de calefação. Na Europa Central, Croácia, Hungria e Romênia - onde a temperatura desceu a 30 graus negativos - o frio colocou o sistema de energia e de transportes em colapso. O pior inverno dos últimos seis anos está vitimando principalmente os sem-teto nas ruas de Bangladesh. O jornal Independent noticiou, no último fim de semana, que centenas de moradores e rua - além de mendigos, crianças e idosos - têm morrido por falta de agasalhos para enfrentar o frio de zero grau - rigoroso para os padrões da país - que já matou 590 pessoas no último mês. Hoje, o primeiro-ministro Khaleda Zia anunciou uma operação de emergência que inclui distribuição de cobertores e recolhimento de sem-teto e a transformação e escolas em abrigos temporários. Entre domingo e hoje, no Estado de Utta Pradesh, no norte da Índia, nem mesmo as centenas de fogueiras feitas nas ruas pelos sem-teto poupou 21 pessoas da morte. O frio matou outras 30 pessoas no Estado de Bihar. "Muitas delas vivem sob árvores ou a céu aberto", revelou um representante do governo, que já computa 343 mortos nas últimas semanas. O frio também afetou a vida escolar, já que todas as escolas permanecem fechadas desde o dia 16. O Nepal - situado na cordilheira do Himalaia - tem sido castigado principalmente ao sul onde, segundo o governo da capital, Katmandu, 23 pessoas morreram congeladas. As previsões meteorológicas são pessimistas para os próximos dias, quando o frio deve aumentar. Em Moscou (Rússia) - coberto por nevascas e temperaturas de 28 graus negativos - 44 pessoas morreram desde a sexta-feira e outras 333 foram hospitalizadas, em sua maioria por hipotermia.