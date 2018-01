Frio de até -43ºC deixa 250 mil isolados na China Até 250 mil pessoas estão presas no noroeste da China pelas fortes nevascas, no pior inverno dos últimos 20 anos no país. Partes da província de Xinjang, que faz fronteira com o Paquistão, estão cobertas por uma grande camada de neve, com a temperatura atingindo -43º C. Cerca de 100 mil pessoas foram evacuadas após suas casas terem desabado por causa do peso da neve acumulada nos telhados. Mais de 5 mil pessoas estão sendo tratadas por congelamento de extremidades. Quatro delas tiveram que ter membros amputados. Os meteorologistas advertem que isso é apenas o começo da onda de frio e que a China precisa se preparar para seu pior inverno em décadas. A onda de frio acontece após um ano de extremos climáticos, com o mais quente verão em mais de 50 anos. Agora o governo chinês está apelando às companhias privadas e a milionários para dar mais dinheiro àqueles em necessidade, dizendo que 18 milhões de pessoas afetadas por desastres naturais ainda estão aguardando ajuda.