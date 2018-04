Frio intenso já matou 218 pessoas na Europa

O governo da Ucrânia confirmou que o frio matou 101 pessoas no país. Desses, 64 morreram nas ruas. Cerca de 1.600 pessoas pediram atendimento médico por hipotermia e congelamento das extremidades. Autoridades anunciaram que 2.940 abrigos foram montados pelo país para lidar com o frio e alimentar as pessoas em dificuldades.

Na Polônia, o frio matou oito pessoas nas últimas 24 horas. Com isso, subiu para 37 o número de mortos pelo frio no país, segundo a polícia. Na Bulgária, partes do rio Danúbio congelaram. Seis pessoas foram encontradas mortas pelo frio na Bulgária, elevando o total de mortos no país para 16, disse a imprensa local.

A maioria dos mortos nos países da União Europeia é dos países mais pobres, onde pessoas foram encontradas congeladas em vilas ou morreram em casas sem calefação ou nas rodovias.

Na Bulgária, mais de mil escolas seguem fechadas pelo terceiro dia nesta sexta-feira, por causa das nevascas no norte do país.

Em Roma, moradores enfrentaram o segundo dia de neve nos últimos 15 anos. Os trens circulavam normalmente, exceto na região da Bolonha e em uma linha local perto de Roma. Nos últimos dias, atrasos afetaram milhares de passageiros. As informações são da Dow Jones.