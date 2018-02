Frio intenso mata homens e animais no sul do Peru O governo peruano confirmou que 59 pessoas já morreram em diferentes pontos do país, em conseqüência da fortíssima onda de frio que invadiu cidades e povoados da região andina, com uma intensidade poucas vezes vista. O fenômeno El Niño está de volta. Com temperaturas que chegam a 27 graus negativos, já há mais de 70 mil desabrigados em razão das tempestades de neve, e a Defesa Civil anunciou que a queda de temperatura pode ser até mais forte do que a ocorrida duas semanas atrás. Dezenas de pequenas comunidades estão isoladas. Sete províncias do sul, incluindo Cuzco e Arequipa, tiveram declarado estado de emergência pelas autoridades. Rodovias e estradas vicinais estão bloqueadas. Mesmo o acesso por helicóptero a algumas regiões ficou difícil nas últimas horas. A previsão é de que o frio só diminua em dois ou três dias. O frio devastador também atinge os animais silvestres, o gado e até mesmo as lhamas, acostumadas a baixíssimas temperaturas. Estudiosos estimam que as mortes, de fome ou de frio, podem atingir cifras impressionantes - especialmente entre as espécies que vivem acima dos 4 mil metros de altitude, como é o caso das lhamas e das alpacas. Até agora, 7 mil lhamas e alpacas e cerca de 20 mil cabeças de gado foram perdidas. Apenas na província de Grau, morreram duas pessoas, 2 mil cabeças de gado e 200 animais silvestres. A estimativa de perda de produtos agrícolas chegou a 300 toneladas. As plantações de batata, cultivadas na região mais pobre do país, foram praticamente destruídas. O presidente peruano, Alejandro Toledo, cedeu seu próprio helicóptero para abastecer a zona atingida junto com outros quatro aparelhos enviados para fornecimento de comida, água e roupa aos afetados. Além disso, aviões Antonov e Hércules, da Força Aérea Peruana, descarregam mantimentos nas poucas regiões próximas onde há condições para uma aterrissagem segura. As autoridades enfrentaram agravantes desde que a onda de frio começou. Segundo o ministro da Saúde, Fernando Carbone, "algumas populações amazônicas sentiram de forma especial as conseqüências da baixa temperatura". E habitantes de povoados inteiros se negam a deixar suas casas, para não abandonar as manadas sem comida e sob neve.