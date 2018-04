Frio já matou quase 650 pessoas na Europa

Ao sul de Praga, capital da República Checa, dezenas de veículos, incluindo um ônibus, se envolveram em um engavetamento em uma autoestrada por causa de uma nevasca, deixando cinco pessoas feridas, informou o canal checo CT24. A República Checa registrou outro engavetamento de veículos na autoestrada que liga a capital a Bratislava, 180 quilômetros ao sudeste de Praga, quando 40 automóveis se chocaram devido a uma nevasca e à baixa visibilidade. Duas pessoas ficaram feridas nesse segundo acidente.

Na Romênia, que continua a ser atingida por nevascas, cerca de 23 mil pessoas permanecem isoladas em comunidades bloqueadas pelo acúmulo de neve. Mais de uma semana de nevascas bloquearam rodovias e isolaram 225 comunidades e cidades no leste do país, perto do delta do rio Danúbio. As autoridades tentam desbloquear estradas e ferrovias com ajuda dos militares para levar auxílio aos locais.

As informações são da Associated Press.