Frio já soma seis mortes na França Um sem-teto morreu em Paris nesta sexta-feira, aumentando para seis o total de mortos em decorrência da onda de frio que afeta a França. A vítima não identificada foi encontrada no estacionamento de um centro comercial em Seine-Saint-Denis, ao norte de Paris. Clientes do centro comercial encontraram o sem-teto desmaiado, com hipotermia. Apesar de várias tentativas, os médicos não conseguiram salvá-lo.