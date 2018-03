Frio leva França a consumo recorde de energia Com as temperaturas despencando, os franceses aumentaram o calor - e quebraram o recorde nacional de consumo de eletricidade. No início da noite de ontem, o gasto de energia elétrica chegou ao pico de 78.810 megawatts, informa a Rede de Transporte de Eletricidade. O recorde anterior, de 77.080 MW, havia sido registrado em 17 de dezembro de 2001. Esta quarta-feira está sendo o dia mais frio do período de baixas temperaturas que teve início no final de semana, disse Patrick Galois, do serviço meteorológico Meteo France. Em Paris, no meio da tarde, a temperatura caiu a 6 graus negativos, a menor desde novembro de 1998. Depois de uma queda de neve - fenômeno raro - no final da semana, muitos parques parisienses reabriram, mas diversas calçadas ainda estão escorregadias. Partes do sul da França se preparam para enfrentar mais neve, e as autoridades pedem que motoristas tenham cuidado nas estradas na região de Reno-Alpes. Veja a galeria de fotos Inverno 2003