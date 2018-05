Frio mata 36 no leste e centro da Europa Uma onda de frio e neve nas regiões leste e central da Europa deixou ontem 36 mortos e obrigou governos a adotar medidas para proteger a população - principalmente moradores de rua e idosos. Países como Polônia, Bulgária, Sérvia e Ucrânia chegaram a registrar -23 ºC. Até o momento, o inverno na região - acostumada com as baixas temperaturas - estava brando. A queda repentina pegou muitos de surpresa. Ontem, policiais sérvios distribuíam chá quente para a população em locais públicos.