Frio mata dez no norte do México A onda de frio que afeta o estado mexicano de Chihuahua, no norte do país, já provocou dez mortos em 48 horas, segundo as autoridades locais. Desde o início do inverno, o frio já provocou 38 mortos neste estado mexicano, 28 dos quais em Cidade Juarez, na fronteira com os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, as tempestades de neve deixaram pelo menos 15 mortos.