Frio mata pelo menos 200 pessoas no Sul da Ásia Pelo menos 200 pessoas morreram nas última duas semanas em conseqüência da onda de frio que se abateu sobre o norte da Índia e os países vizinhos, Nepal e Bangladesh, informaram autoridades. O frio piorou nesta sexta-feira, devido a uma densa neblina que se espalhou do leste do Paquistão ao norte de Bangladesh, provocando o cancelamento de vôos e paralisação do trânsito em várias rodovias da região. A maioria das mortes - 116 - ocorreu em Uttar Pradesh, o maior Estado da Índia, onde as temperaturas atingiram a mínima de 2,3ºC, matando pelo menos 18 pessoas, apenas no dia de ontem. Os desabrigados formam a maior parte dos mortos pelas baixas temperaturas.