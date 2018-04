Frio recorde no Leste Europeu mata 92 e interrompe várias linhas de transporte O frio no Leste Europeu elevou ontem para 92 o número de mortos em decorrência das baixas temperaturas. O preço do fornecimento de gás aumentou e várias linhas de transporte foram interrompidas. Foram 43 mortos na Ucrânia, 26 na Polônia, 13 na Romênia, 5 na Bulgária e 5 na Sérvia.