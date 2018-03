Frota britânica ruma para o Golfo Pérsico Um submarino norte-americano e uma grande frota naval britânica, que incluía porta-aviões e porta-helicópteros, entraram neste sábado no Canal de Suez com destino ao Golfo Pérsico, informaram fontes oficiais. Os navios entraram no canal sob fortes medidas de segurança e devem navegar em direção ao Mar Vermelho antes de se dirigir para o Golfo Pérsico, onde devem juntar-se a uma grande frota militar britânica e norte-americana, preparando-se para uma eventual guerra ao Iraque. As forças incluem o maior grupo naval de tarefa enviado pela Grã-Bretanha em 20 anos. Oito mil militares estão a bordo dos navios.