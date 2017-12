Frustração abate equipe de resgate em NY A cada hora que passa, os homens e mulheres que trabalham neste domingo na remoção dos escombros do World Trade, Center, em Nova York, sentem-se mais frustrados e com menos esperanças de encontrar sobreviventes. Um dos bombeiros, Ed Kester, disse que quando encontram objetos pessoais entre os escombros aumenta a pulsação dos membros das equipes de resgate pela chance de que alguma pessoa viva esteja por perto. "Isso nos dá uma pista, no caso de óculos, livros, computadores de bolso", contou Kester enquanto tirava seu uniforme após uma jornada de oito horas de buscas. "Quando encontramos objetos, trazemos cães para que farejem a área." O prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, lamentou hoje que os informes de novos resgates entre os escombros sejam infundados, pois até agora não foram detectados novos sinais de vida. "É tudo muito sombrio", disse Jim Kasey, um investigador de 35 anos que trabalha como voluntário entre os escombros, removendo os destroços com as mãos e enchendo recipientes que logo eram passados de mão em mão ao longo de uma fila formada por centenas de colaboradores.