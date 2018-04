Frustração atrapalha planos do casal para 2011

Em 2003, quando chegou ao poder, Néstor Kirchner era um político desconhecido. Ele logo pegou carona na exuberante recuperação econômica, que até 2007 foi responsável por um crescimento anual de 9% em média do PIB argentino. Kirchner terminou seu governo com níveis recordes de popularidade para um presidente argentino em fim de mandato, mas deixou de lado seu plano de reeleição e lançou a candidatura de sua mulher, a senadora Cristina Kirchner. O plano era voltar à presidência em 2011, após o mandato de Cristina. No entanto, esse objetivo está cada vez mais distante. O casal dilapidou sua popularidade. Em apenas um ano e meio no poder, Cristina passou de uma imagem positiva de 52% para 25%. Levemente menos impopular que ela, Kirchner amarga uma aprovação de 30%. "Votei nele em 2003 porque não queria a volta de (Carlos) Menem ao poder", explicou ao Estado Aldo Mazzocchi, diretor de uma empresa de análise de sistemas. "Mas, no último ano de Kirchner, ficou claro que o rumo não estava definido. Por isso, quando Cristina foi candidata, não votei nela". Mazzocchi, que vive no bairro portenho da Recoleta, achou que a presidente seria uma versão "light" do marido. "Logo ficou claro que não era a mesma coisa que ele", disse. Nestas eleições, ele votará no Acordo Cívico e Social. Rubén Sanabria, agricultor aposentado da cidade de Lobos, na Província de Buenos Aires, disse ao Estado que votou em Kirchner, em 2003, e em Cristina, em 2007, embora "sem muita convicção". Ele se arrependeu quando em março de 2008 ela implementou o "impostaço agrário". Apesar disso, na semana passada, acompanhou um sobrinho kirchnerista em uma passeata. SEM ENTUSIASMO "É só para ajudar o sobrinho. Se fosse por mim, nem estava aqui. Esse casal é um desastre. Tomara que percam e voltem logo para o sul, para os pinguins", disse Sanabria, que afirmou votar hoje na União-PRO. As donas de casa Yolanda Zárate e Graciela Páez, que vivem em Marcos Paz, Província de Buenos Aires, afirmaram ao Estado que votaram duas vezes no casal Kirchner, em 2003 e 2007, mas que perderam o entusiasmo. "Nesta eleição só vou decidir na hora", disse Yolanda. "Eu também", respondeu Graciela. "Nem sempre quem está no poder é uma boa opção. Alguém novo talvez poderia ser uma melhor."