Frustrada tentativa de seqüestro de avião israelense Uma tentativa de seqüestro aéreo foi frustrada neste domingo em um avião da companhia israelense El Al que decolou de Tel Aviv com destino a Istambul, informou a Rádio Israel. O avião aterrissou normalmente na Turquia. Segundo Oktay Cakirlar, um funcionário do aeroporto de Istambul, nenhuma das 170 pessoas a bordo do vôo 581 da El Al ficou ferida. "Um terrorista está sob custódia em um dos postos policiais do aeroporto", afirmou. No entanto, de acordo com o site do jornal Haaretz, que citou passageiros, trata-se de "árabe israelense com problemas mentais". Segundo a rede de televisão CNN-Turk, o suposto seqüestrador, que não foi identificado, utilizou uma faca para tentar tomar como refém uma comissária de bordo, mas foi dominado antes pelos guardas de segurança a bordo do avião.