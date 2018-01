Frustrado ataque ao consulado dos EUA no Paquistão Peritos em explosivos desarmaram uma bomba que encontrava-se em uma van estacionada em frente ao consulado norte-americano no Paquistão. Segundo a polícia, a bomba tinha grande poder de destruição. A tentativa de atentado contra o consulado ocorre a apenas dois dias da visita do secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, ao país. No entanto, não está programada passagem de Powell por Karachi, onde fica o consulado. Em Atenas, Grécia, uma bomba foi desarmada em frente a uma agência do Citibank.