Frustrado atentado contra ex-presidente da Nicarágua A Polícia Nacional nicaragüense deteve na noite de domingo quatro homens suspeitos de planejarem um atentado contra o ex-presidente Daniel Ortega, que disputa novamente o cargo pela opositora Frente Sandinista de Libertação Nacional (FSLN). As primeiras investigações indicam que Javier Hernández González, de 35 anos, Jaime Sosa Cruz (46), Francisco González Rodríguez (47) e Oscar Roque Soza (22) foram detidos sob acusação de arquitetarem a ação para durante uma viagem do candidato opositor, informou hoje a imprensa local. Na operação, a polícia encontrou duas espingardas, um fuzil, um rifle e um revólver calibre 45, além de munição abundante. Ortega governou a Nicarágua nos anos 80, após a derrubada do governo ditatorial de Anastasio Somoza Debayle. O suposto atentado seria levado a cabo na zona de Pancasán, no departamento de Matagalpa, no norte do país, a cerca de 220 quilômetros ao norte da capital, Manágua. O objetivo da frustrada ação era tirar Ortega da campanha eleitoral para as eleições gerais marcadas para 4 de novembro próximo, quando 2,8 de nicaragüenses escolherão o novo presidente, 90 deputados para a Assembléia Nacional e 20 representantes do país no Parlamento centro-americano.