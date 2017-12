Frustrado atentado contra fábrica da Coca-Cola na Colômbia A polícia neutralizou um atentado a bomba ontem contra uma fábrica da empresa multinacional de refrigerantes Coca-Cola em Bogotá. O suposto responsável pelo ato morreu durante a operação policial, quando a bomba explodiu em suas mãos. O relatório da polícia indicou hoje que a bomba que era levada pelo desconhecido em uma maleta nas proximidades da fábrica da multinacional continha 2 kg do explosivo Anfo, de efeito demolidor. As autoridades disseram que os agentes que faziam a ronda noturna da quinta-feira perto das instalações da Coca-Cola viram o desconhecido que levava a maleta e, quando tentaram investigá-lo, ocorreu a explosão a vários metros de entrada da Coca-Cola. O homem foi lançado a metros do lugar em que a bomba explodiu e não pôde ser identificado. Nenhum grupo reivindicou o frustrado atentado terrorista.