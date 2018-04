'Fuga de cérebros' de países pobres não é tão grande, diz OCDE A crença de que os países ricos estão sugando mão-de-obra qualificada dos países mais pobres é em grande parte infundada, afirmou a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), em um relatório publicado na quarta-feira. A OCDE, cujos 30 países-membros são em sua maioria ricos e industrializados, disse que o êxodo a partir das nações em desenvolvimento para desenvolvidas havia sido significativo no caso de alguns países menores da África e do Caribe, mas que continua pequeno nos demais casos. "Não há um fenômeno generalizado do tipo envolvendo os países em desenvolvimento", afirmou a entidade com sede em Paris no relatório intitulado "A Profile of Immigrant Populations in the 21st Century" (um perfil das populações imigrantes no século 21). "A taxa de emigração de pessoas com terceiro grau completo costuma ser baixa na maior parte dos países grandes", disse a OCDE, estimando esse índice em menos de 5 por cento para o Brasil, a Indonésia, Bangladesh, a Índia e a China. As exceções, em que entre 40 e 80 por cento dos profissionais com nível universitário abandonam seu país natal, incluem muitos países pequenos, muitas vezes Estados-ilha, como Fiji, Maurício, a Jamaica, o Haiti e Trinidad e Tobago, observou a OCDE. Apesar de a chamada fuga de cérebros para os países desenvolvidos não ser tão grande como alguns acreditam, a OCDE disse haver problemas específicos na área da saúde. Apontou, no entanto, que dados conclusivos a esse respeito são difíceis de ser estabelecidos. A Índia é o maior fornecedor de médicos para o mundo rico, enquanto as Filipinas são os maiores fornecedores de enfermeiros. "Em relação aos médicos, a China e a ex-União Soviética desempenham um papel impressionante, havendo mais de 10 mil médicos vindos desses países que trabalham na OCDE", disse o relatório. (Por Brian Love)