Fugitivo filipino acusado de motim é recapturado O tenente Lawrence San Juan, que tinha escapado no mês passado de um campo de detenção militar, foi recapturado nesta terça-feira em um posto policial ao sul de Manila. San Juan estava entre os oficiais que lideraram 300 tropas durante uma ocupação do Oakwood Hotel e um shopping no distrito financeiro da capital em julho de 2003. Os insurgentes atacaram os locais com bombas, mas após 20 horas de cerco se renderam pacificamente. Outros fugitivos continuam desaparecidos. O coordenador do contingente das forças armadas, general Generoso Senga, disse aos repórteres que San Juan foi preso pelo exército e por policiais na cidade de San Felipe, província de Batangas. O diretor nacional da polícia, Arturo Lomibao, disse que San Juan foi preso com um advogado e outro civil após saírem de uma reunião com comunistas em uma fazenda em Batangas. A fazenda foi invadida por 100 policiais e soldados. Lomibao acusa San Juan de conspiração e aliança com o Novo Exército Público, um grupo rebelde comunista. Os outros dois homens presos com San Juan foram colocados sob custódia militar enquanto os investigadores preparam um processo contra sua ligação com o fugitivo, disseram as autoridades. Em uma mensagem gravada em vídeo e depois mandada às agencias de notícias locais na semana passada, San Juan clama para que os cidadãos demonstrem sua raiva contra o governo da presidente Gloria Macapagal Arroyo usando fitas vermelhas amarradas nos braços. Em outra entrevista feita por uma rádio local, San Juan pediu que 10 generais ativos se juntassem à luta contra Gloria.