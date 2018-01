Fugitivo preso após salvar quatro crianças de incêndio Kris Leija, de 22 anos, arriscou sua vida para salvar quatro crianças de um incêndio que consumia um apartamento na cidade de Abilene, Texas, no domingo. Em liberdade condicional depois de cometer um roubo no ano passado, Leija não comparecia havia meses à delegacia, como estava previsto por lei, e vinha sendo procurado pela polícia. No dia seguinte, ao ser entrevistado no programa Good Morning America, ele foi reconhecido pela xerife Carol Taylor, que esperou pelo fim da entrevista e prendeu o herói. De nada serviram os apelos dos pais das crianças. A xerife Carol não deixou de considerar Leija um herói. "Eu não gostaria de tirar dele essa condição (de herói). Mas se tivesse mais responsabilidade sobre seus atos, isso não aconteceria", justificou-se. A mãe de Leija, Janie Ochoa, lamentou a decisão da polícia e disse que seu filho só foi reconhecido porque a avó das crianças pediu para conhecê-lo. "Ele sabia que, se aparecesse na tevê, seria detido." Cerca de 70 famílias ficaram desabrigadas após o incêndio, que destruiu três edifícios de um pequeno condomínio de Abilene. Ninguém morreu no incidente e apenas uma mulher quebrou um braço. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.