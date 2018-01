Fugitivo que cruzou Muro de Berlim encontra guardas de fronteira em julgamento Um ex-guarda fronteiriço alemão oriental acusado de atirar contra um fugitivo que tinha 14 anos quando cruzou o Muro de Berlim há 40 anos disse hoje no tribunal à sua vítima que não havia atirado nele. Werner Goerlich, de 65 anos, e dois outros ex-guardas estão sendo julgados por tentativa de homicídio ao atirar contra Wilfried Tews, que foi gravemente ferido no momento em que cruzava a fronteira em 23 de maio de 1962. "Sinto que tenhamos nos encontrado nessas circunstâncias", disse Goerlich, olhando para Tews, "mas eu lhe asseguro que não atirei em você". Sentado diante dos acusados e evitando olhar nos olhos deles, Tews chegou às lágrimas ao contar ter sido atingido no pulmão, nas pernas, no pescoço e nos braços pelos disparos de armas automáticas vindos do lado comunista. "Nunca fiquei curado desses ferimentos", disse ele. "Nunca mais poderei dançar". Na primeira sessão da corte sobre o processo, nesta quinta-feira, Goerlich garantiu ter dado apenas tiros de advertência durante a fuga de Tews, hoje com 54 anos. A escapada de Tews provocou na época um sério incidente da Guerra Fria. Os guardas da Alemanha Ocidental responderam aos tiros do lado Oriental, e um guarda alemão oriental, Peter Goering, foi morto - tornando-se um mártir do lado comunista.