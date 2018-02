'Fui o último a sair; a loja quase me engoliu', relata brasileiro em Katmandu

RIBEIRÃO PRETO- "Fui o último a sair; a loja quase me engoliu", relatou o jornalista Gustavo Junqueira, de Ribeirão Preto (SP), à esposa Sonia Maggioto. Os dois conversaram pelo WhatsApp após o terremoto que atingiu o Nepal neste sábado, 25. Junqueira estava com um grupo de cinco brasileiros em turismo em Swayambhunath, o Templo do Macaco, um dos mais famosos pontos turísticos de Katmandu, quando ocorreu o abalo sísmico.

"Na conversa curta que tive com o Gustavo, hoje pela manhã, ele relatou que estava bem assustado e que foi o último a sair de uma loja no Templo do Macaco, onde estava está junto com outros brasileiros. Felizmente, todos estão bem", disse. "Eu fui o último a sair; quase a loja me engoliu, foi literalmente o que ele me relatou", completou Sonia.

Segundo ela, Junqueira chegou a Katmandu após dez dias no acampamento-base do monte Everest. Em conversa com o Brodacast antes da viagem, Junqueira, que é ainda triatleta, relatou que não iria escalar o monte e queria apenas conhecê-lo, em um preparativo para outra escalada futura.

Os planos de ficar na cidade nepalesa nos próximos dias foram interrompidos pelo terremoto e, segundo Sonia, o marido sequer conseguiu retornar no hotel onde está hospedado, já que parte desabou e o local estava interditado. Junqueira ainda disse a ela que o grupo dele estava na rua e aguardava o socorro de diplomatas brasileiros em Katmandu, por intermédio de um outro brasileiro que já tinha retornado ao país.

"Eles seriam levados ao consulado do Brasil ou a algum outro lugar, pois parece que a embaixada também tinha sofrido algum dano", afirmou. Quando deixar o país, o jornalista deve seguir para Londres, onde mora uma irmã. "Como a comunicação é precária, pedi a ele que só voltasse a entrar em contato quando tivesse alguma novidade", disse Sonia.