Fujimori abre vantagem e deve enfrentar Humala no segundo turno

LIMA - Os candidatos Pedro Pablo Kuczynski e Keiko Fujimori mantém a disputa pelo segundo lugar nas eleições peruanas, realizadas ontem, 10. No último boletim divulgado pelo Escritório Nacional de Processos Eleitorais (ONPI) nesta segunda-feira, 11, Fujimori havia ultrapassado Kuczynski e abria mais vantagem na segunda colocação.

Com 76,5% das urnas apuradas, a filha do ex-presidente Alberto Fujimori tem 23% dos votos, contra 20,5 de Kuczynski. O candidato nacionalista Ollanta Humala segue em primeiro lugar, com 29,8%. Em quarto lugar está o ex-presidente Alejandro Toledo com 15,1 dos votos.

No último boletim divulgado pelo ONPI na madrugada desta segunda-feira, Fujimori tinha apenas um ponto de vantagem sobre Kuczynski. No novo boletim, a candidata já abre dois pontos de vantagem.

A presidente do ONPI, Magdalena Chú, afirmou que os resultados oficiais devem ser divulgados em uma semana. O segundo turno das eleições peruanas acontece no dia 5 de junho.

Confira a lista da apuração com os 4 mais votados:

Total das urnas apuradas: 76,5%

CANDIDATO VOTOS

VÁLIDOS

___________________________________________

Ollanta Humala 3,492,860 29.878%

Keiko Fujimori 2,691,723 23.025%

Pedro Pablo Kuczynski 2,401,926 20.546%

Alejandro Toledo 1,767,960 15.123%

_______________________________________________________

(Fonte: ONPI/PERU)

Com Efe