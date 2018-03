Fujimori cria organização política para eleições em 2006 O ex-presidente Alberto Fujimori anunciou a criação de um movimento político denominado ?Sí Cumple?, que poderia indicar sua candidatura à presidência nas eleições de 2006, informaram nesta segunda-feira seus porta-vozes. Em mensagem enviada através de sua assessoria de imprensa, chamada ?Fuji Prensa?, o mandatário informou que o movimento tentará reunir os fujimoristas e os independentes ?que querem uma nova opção, uma alternativa prática e eficaz, diferente da política tradicional?. Informou que para secretário-geral da organização Fujimori escolheu Carlos Orellana, que foi seu secretário de imprensa durante seus dez anos no poder em dois mandatos consecutivos na década passada. Por sua vez, o chefe da ?Fuji Prensa?, Carlos Raffo, disse que em breve será divulgada a data do retorno ao país de Fujimori, que está residindo em Tóquio, no Japão, desde a queda de seu governo, provocada por um escândalo de corrupção que envolveu seu chefe de segurança, Vladimiro Montesinos. A divulgação da mensagem coincidiu com o 65º aniversário de Fujimori e o 182º aniversário da independência do país. Diante de um quartel militar no bairro de El Rímac, em Lima, apareceu uma pichação escrita com tinta vermelha: ?Contra o terrorismo: Fujimori?, em evidente alusão a recentes episódios marcando a volta do grupo guerrilheiro Sendero Luminoso.