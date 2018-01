Fujimori deseja sucesso ao governo de García no Peru O ex-presidente do Peru, Alberto Fujimori, que enfrenta no Chile um processo de extradição, desejou sucesso a Alan García, que na última sexta-feira assumiu a Presidência do Peru, informa neste domingo o jornal chileno La Tercera. As declarações de Fujimori foram feitas no sábado, segundo a publicação, que acrescenta que o ex-presidente esteve acompanhado de seu filho Kenji, de 26 anos, em um passeio por alguns vinhedos na região de Palmilla, 177 quilômetros ao sul de Santiago. Antes de visitar a vinha Bisquert, o ex-governante (1990-2000), que na sexta-feira completou 68 anos, desejou sucesso a García. Fujimori chegou ao Chile vindo do Japão em 6 de novembro, de 2005, e foi detido no dia seguinte, de forma preventiva, enquanto as autoridades peruanas tramitavam um pedido formal de extradição, formalizado em janeiro por 10 crimes de corrupção e dois de violações aos direitos humanos. Em 18 de maio foi outorgada liberdade provisória a Fujimori, embora com uma ordem que lhe impede de abandonar o território chileno. Desde então segue em sua residência na capital.