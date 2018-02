Fujimori é acusado de genocídio por esterilização Uma subcomissão legislativa recomendou acusar de genocídio o ex-presidente peruano Alberto Fujimori e vários ex-funcionários do setor de saúde, por sua participação num programa estatal de esterilização em massa, durante a década passada. A responsabilidade também é de agências internacionais, como a Agência Internacional para o Desenvolvimento (AID), dos Estados Unidos, e de outras organizações privadas, por terem apoiado a campanha de saúde, afirmou na quarta-feira o presidente da subcomissão, Héctor Chávez. A subcomissão alega que Fujimori e outros funcionários violaram os direitos humanos de milhares de mulheres ao forçá-las a se submeterem a operações de esterilização. O relatório da subcomissão assinala que 314,6 mil mulheres e 24,6 mil homens foram esterilizados como parte de um programa nacional de planejamento familiar durante a década do governo Fujimori. O presidente fugiu do país em 2000, foi deposto e atualmente vive no Japão. A Comissão Permanente do Congresso deve agora avaliar se aceita as acusações.