Fujimori é impedido de participar das eleições O Júri Eleitoral Especial do Peru declarou improcedente a candidatura presidencial do ex-governante Alberto Fujimori, que foi declarado impossibilitado de exercer cargo público que pesa sobre ele desde 2001, informou hoje o diário oficial "El Peruano". O ex-chefe de Estado, preso no Chile desde novembro passado e em processo de extradição, apresentou na sexta-feira passada, através de sua filha Keiko, sua candidatura para concorrer à Presidência nas eleições de 9 de abril. No entanto, o júri eleitoral resolveu que a inscrição da candidatura é "improcedente" porque o candidato está "sujeito a inabilitação especial", segundo a resolução publicada no diário oficial.