Fujimori em primeiro lugar em pesquisa presidencial Uma pesquisa mostra que o ex-presidente Alberto Fujimori está em primeiro lugar nas preferências do eleitorado peruano para o pleito presidencial de 2006. Segundo a sondagem, realizada em Lima pela empresa Imasen, Fujimori obteve 18,4% das intenções de voto; o ex-presidente Alan García, 17,8%; o ex-presidente interino Valentín Paniagua, 12,9% e a ex-candidata presidencial Lourdes Flores, 12,4%. Outros políticos obtiveram porcentagens inferiores a 6%. O levantamento feito pela Imasen foi criticado por ter incluído Fujimori - asilado no Japão, inabilitado pelo Legislativo peruano para o exercício de cargos públicos e que enfrenta mais de uma dezena de processos criminais por corrupção e violações aos direitos humanos. A pesquisa foi realizada a pedido do Instituto de Defesa Legal e publicada nesta sexta-feira pelo jornal Correo. Giovana Peñaflor, diretora da Imasen, disse que a sondagem não deve ser interpretada como um prognóstico eleitoral e, sim, como uma advertência à classe política do país.