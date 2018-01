Fujimori muda de casa no Japão O ex-presidente peruano Alberto Fujimori anunciou nesta segunda-feira que mudou-se de residência no Japão, onde vive desde novembro do ano passado, após ter abandonado seu cargo no Peru. ?O ex-presidente deixou nesta manhã a casa de seus amigos, os escritores japoneses Ayako Sono e Shumon Miura, para mudar-se para Kyocho Building, bairro localizado no centro da capital japonesa?, informou um comunicado enviado à imprensa. ?Durante estes três meses, além de exercitar meu idioma japonês, tive a oportunidade de encontrar pessoas de horizontes diferentes?, disse Fujimori. Na última sexta-feira, a Justiça peruana abriu processo penal contra Fujimori, de 62 anos, acusado de abandono de cargo, e embargou os bens que ele tem no Peru, avaliados em US$ 255 mil. A Corte Suprema iniciou o trâmite para pedir a extradição de Fujimori ao governo do Japão. Por seu lado, o governo japonês antecipou que não extraditará o ex-presidente, que tem cidadania japonesa.