Fumaça desconhecida interdita parte do metrô de Tóquio Uma das principais linhas de metrô de Tóquio foi parcialmente paralisada nesta quinta-feira depois de ser detectada uma fumaça de origem desconhecida, segundo informou um porta-voz da companhia que explora o serviço. A linha Marunouchi, que percorre o centro de Tóquio, foi suspensa em parte de seu percurso, começando pela estação de Shinjuku, pela qual passam 2 milhões de pessoas diariamente, e abrangendo outras 10. Um porta-voz do metrô de Tóquio disse que o incidente aconteceu às 13h59 (2h59 de Brasília). Ainda não se sabe a origem da fumaça. Um condutor do trem da linha Marunouchi viu fumaça na via e avisou aos bombeiros e a polícia. A circulação foi paralisada por enquanto em 10 estações, segundo a fonte. O metrô é o principal meio de transporte em Tóquio, uma cidade de 12 milhões de habitantes. Somando os da área metropolitana, o total chega a mais de 30 milhões. Em 20 de março de 1995, um ataque com gás sarin na hora do rush de manhã causou a morte de seis pessoas e intoxicações em outras 6 mil.