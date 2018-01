Fumaça e cinzas de incêndio chegam às praias portuguesas Os incêndios florestais que se espalham por colinas arborizadas no sul de Portugal lançaram uma cortina de cinzas e fumaça sobre os resorts na costa, locais que estão entre os destinos turísticos mais populares da Europa. A fumaça encobriu o sol para milhares de banhistas nas praias do Algarve, especialmente nas cidades de Portimão, Lagos e Albufeira. Flocos de cinza pousavam sobre as mesas de cafés e restaurantes nas calçadas. O fogo se encontra a 10 km da costa e as autoridades afirmam que as áreas turísticas não correm perigo. Apesar disso, os hotéis e agências de viagens informam que muitos estrangeiros decidiram partir mais cedo, ou se mudaram para hotéis mais distantes da fumaça. O número de mortos em duas semanas de incêndio chegou a 17, com a morte de um homem que se encontrava hospitalizado, depois de sofrer queimaduras graves. O fogo consumiu uma área recorde de 215.000 hectares, quase igual à superfície de Luxemburgo. Veja galeria de fotos