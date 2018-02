Fumantes pagarão cerca de R$ 19 por maço de cigarro em NY Os fumantes da cidade de Nova York passaram a pagar hoje mais de US$ 7 dólares (cerca de R$ 19 60) em média por um maço de cigarros com o início da coleta de uma nova taxa. De acordo com uma nova legislação, o município está autorizado a aumentar de 8 cents para US$ 1,5 o imposto cobrado de cada maço. Somado a uma taxa estadual de US$ 1,5, os nova-iorquinos pagarão em média o dobro do que é cobrado por um maço de cigarros no resto do país. Críticos da medida afirmam que os altos preços em Nova York levarão os fumantes a procurarem outros locais para comprar cigarros, como a Internet, Estados vizinhos, reservas indígenas e o mercado negro. Com a nova taxa, a cidade pretende arrecadar cerca de US$ 111 milhões no próximo ano.