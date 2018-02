Funcionária revela que estilista McQueen se suicidou

As autoridades afirmam que não há suspeita de nenhum crime relacionado à morte, segundo o inspetor da polícia Paul Armstrong. Os detalhes completos da autópsia serão conhecidos nos próximos meses.

McQueen morreu aos 40 anos. Ex-diretor de criação da Gucci e considerado um dos estilistas britânicos mais brilhantes, ele foi encontrado morto na quinta-feira passada em sua casa. Os detalhes do bilhete de despedida não foram divulgados pelo escritório da juíza investigativa, que é formalmente encarregada de apurar as circunstâncias da morte.

Dias antes de morrer, McQueen havia publicado várias mensagens na rede de microblogs Twitter revelando a dor pela morte de sua mãe, no início do mês. Conhecido por suas peças com forte carga dramática e pelos cortes impecáveis, McQueen vestiu celebridades como a atriz Cameron Diaz e a cantora Lady Gaga, além de influenciar uma geração de estilistas.