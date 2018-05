Funcionário da Cruz Vermelha é sequestrado no Paquistão

ISLAMABAD - Um funcionário do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) foi sequestrado nesta quinta-feira, 5, por homens armados na cidade paquistanesa de Quetta, situada no oeste do país, perto da fronteira com o Afeganistão, segundo informou a própria entidade.

O incidente ocorreu por volta das 13 horas locais (6 horas em Brasília). O gerente do programa de saúde Khalil Rasjed Dale, de nacionalidade britânica, ia do trabalho para casa em um veículo da Cruz Vermelha claramente identificado quando foi capturado.

Até o momento, a Cruz Vermelha não tem indícios sobre a identidade dos sequestradores, nem sobre seus motivos. A família de Dale foi avisada imediatamente. Apesar do incidente, a entidade continuará com seu trabalho humanitário no Paquistão e pede a liberação rápida e incondicional de seu funcionário raptado.