Funcionário da ONU com ebola morre na Alemanha

Um funcionário da Organização das Nações Unidas (ONU) infectado pelo vírus ebola na Libéria morreu durante o tratamento, realizado em um hospital de Leipzig, na Alemanha. "Apesar das medidas médicas intensivas tomadas e dos grandes esforços da nossa equipe, o funcionário de 56 anos de idade da ONU sucumbiu à séria doença infecciosa", informou o St. Georg hospital em comunicado nesta terça-feira.

Nenhum outro detalhe foi divulgado e o centro de saúde não atendeu as ligações da Associated Press para prestar esclarecimentos.

O paciente teve diagnóstico positivo para o ebola no dia 6 de outubro, levando a missão de paz da ONU na Libéria a colocar 41 integrantes de sua equipe em "observação médica rigorosa". O homem foi levado à Alemanha para tratamento e chegou em Leipzig no dia 9 de outubro. Na ocasião, a diretora executiva do hospital, Iris Minde, disse que não haveria risco de contaminação para outros pacientes, familiares, visitantes ou a população em geral.

O funcionário da ONU foi internado em uma ala de isolamento especialmente equipada com salas de pressão negativa, que são hermeticamente fechadas e só podem ser acessadas por câmaras de vácuo. De acordo com Minde, todo o ar e fluidos dos recintos eram filtrados e todos os equipamentos eram descontaminados após o uso.

Esse foi o terceiro caso de paciente de ebola tratado na Alemanha. O primeiro foi um homem senegalês infectado com o vírus enquanto trabalhava para a Organização Mundial da Saúde (OMS) em Serra Leoa. Ele foi tratado em um centro médico de Hamburgo no fim de agosto e recebeu alta no dia 3 de outubro. Segundo o hospital, ele se recuperou da doença e voltou ao país de origem.

O outro paciente, um ugandense que trabalhava para um grupo humanitário italiano no oeste da África está sob tratamento em Frankfurt. A doença já matou mais de 4 mil pessoas na continente africano, segundo dados da OMS. Fonte: Associated Press.