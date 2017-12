Funcionário da UE é assassinado na Costa do Marfim O representante de segurança regional da União Européia na Costa do Marfim, Michel Nieucil, foi assassinado nesta terça-feira à noite em sua casa em Abidjan, informaram fontes diplomáticas na quarta-feira. Cidadão francês, casado e com uma filha, Nieucil foi encontrado morto a tiros por volta de 1h (22h desta terça-feira em Brasília), informaram fontes da delegação da Comissão Européia em Abidjan. As fontes disseram que a polícia está investigando as causas do crime. Os porta-vozes não puderam confirmar a idade do diplomata. Também não há informação sobre o tipo de arma usada no assassinato e sobre a possibilidade de haver mais pessoas no imóvel. A Embaixada da França em Abidjan evitou dar detalhes sobre o assassinato, solicitando que Paris fosse contatada. Em Paris, um porta-voz do Ministério de Assuntos Exteriores confirmou à o assassinato do cidadão francês que trabalhava para a UE na Costa do Marfim. O porta-voz francês assinalou que a vítima, cuja identidade se negou a divulgar, não era um diplomata e tinha sido contratado pela UE para fazer um acompanhamento do processo de paz na Costa do Marfim. O consulado francês em Abidjan está em contato com as autoridades locais para conhecer as circunstâncias em que o crime aconteceu para iniciar os trâmites para a repatriação do cadáver. O porta-voz francês assinalou que foi aberta uma investigação para determinar as causas do assassinato. A Costa do Marfim, uma ex-colônia francesa que se tornou independente em 1960, é um dos principais produtores mundiais de cacau. Desde 2003, a situação do país tem se deteriorado devido a uma rebelião que dividiu o território em dois: o norte ocupado pelas forças rebeldes e o sul controlado pelo governo de Laurent Gbagbo. As eleições presidenciais deveram ter sido realizadas em outubro de 2005, mas foram adiadas em duas ocasiões devido à dificuldade de organizá-las com garantias.