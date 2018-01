Funcionário de empresa americana morre em explosão no Iraque Um empregado civil de uma empresa americana morreu nesta terça-feira quando um bomba explodiu sob o caminhão que ele dirigia por uma estrada ao norte de Tikrit, disseram os militares americanos. O funcionário trabalhava para a firma Kellog Brown & Root, uma subsidiária da Halliburton, com sede em Houston e que presta serviços petrolíferos e de construção. A Halliburton era a empresa do vice-presidente Dick Cheney e obteve importantes contratos nas tarefas de reconstrução tanto do Iraque como do Afeganistão. O major Brian Luke, da 4ª Divisão de Infantaria, disse que um comboio de cinco veículos foi atacado quando viajava a partir de Bagdá, 193 km ao sul. A Kellog Brown & Root realizou trabalhos na refinaria e num oleoduto de Baiji, a cerca de 50 km ao norte de Hussein. Os militares disseram não saber o destino do comboio, e que o nome do falecido será mantido em segredo até que seus familiares tomem conhecimento de sua morte. A Halliburton, a ex-empresa de Cheney, conseguiu contratos de valor superior a US$ 600 milhões em obras militares relacionadas com as guerras do Afeganistão e do Iraque, e poderá ganhar milhões de dólares sem sequer ter para isso competido com outras empresas. Como única fornecedora de serviços logísticos do exército americano, recebeu pedidos no valor de US$ 529,4 milhõpes nas duas guerras através de um contrato válido por 10 anos sem limite de gastos.